Волгоград
Профиль пользователя Belart

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О себе

Авантюрист-домосед) За любой кипиш, кроме голодовки. Умеренно позитивен, депрессивнен, спокоен, толст и склонен к вредным привычкам. Со мной норм)
Настолки, НРИ, кооперативные видеоигры. Если тебе это нравится, нам по пути.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Волгоград → пообщаться

Поиграем по сети во что-нибудь кооперативное?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Millorann
Волгоград → Другое

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