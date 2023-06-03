Волгоград

Профиль пользователя Azeez

О себе Я студент-медик иностранный но могу держать разговоры на русском 😁

Мне 22

Люблю прогулки и кофе

Владею 4 языка

Был в сети на этой неделе

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