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Волгоград
Профиль пользователя Azeez

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О себе

Я студент-медик иностранный но могу держать разговоры на русском 😁
Мне 22
Люблю прогулки и кофе
Владею 4 языка

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📺 Политика📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия🏢 Работа🐈 Домашние животные

События пользователя

Волгоград → прогуляться, перекусить

Познакомиться с новыми людьми и найти друзей, прогулки..кофе...т.д

Участие в других событиях

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Волгоград → пообщаться

Пообщаться онлайн💕 найти собеседника, открыта ко всем темам

Откликнулось 6 участников

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