⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Волгоград
Волгоград
Я студент-медик иностранный но могу держать разговоры на русском 😁
Волгоград
Профиль пользователя Azeez
О себе
Я студент-медик иностранный но могу держать разговоры на русском 😁
Мне 22
Люблю прогулки и кофе
Владею 4 языка
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📺 Политика📚 Книги🚶♀️ Прогуляться
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Волгоград
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам