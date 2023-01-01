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Волгоград
Профиль пользователя Asphik

фото пользователя Asphik

О себе

Обожаю смотреть сериальчики(иногда даже русские), не плохо иногда прогуляться, выпить кофе, обсудить что-то высокое

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Волгоград → прогуляться, перекусить

С понедельника по пятницу праздник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kira1901

Волгоград → прогуляться, перекусить

Всем хай, с подругой ищем новые знакомства, можем куда-то сходить, пообщаться✨💃

Откликнулись 3 участника

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