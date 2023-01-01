Волгоград

Профиль пользователя Asphik

О себе Обожаю смотреть сериальчики(иногда даже русские), не плохо иногда прогуляться, выпить кофе, обсудить что-то высокое

Была в сети на этой неделе

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