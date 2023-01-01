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Волгоград
Волгоград
Профиль пользователя Asphik
О себе
Обожаю смотреть сериальчики(иногда даже русские), не плохо иногда прогуляться, выпить кофе, обсудить что-то высокое
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан
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