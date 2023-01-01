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Волгоград
Работаю в медицине, но не врач 🧠
Волгоград
Профиль пользователя Anna_Norton
О себе
Работаю в медицине, но не врач 🧠
Потратила почти год чистого времени на просмотр сериалов и не жалею об этом 😅
Очень люблю вкусно есть, так что за любой кипиш кроме голодовки🍜
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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