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Волгоград
Профиль пользователя Anna_Norton

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О себе

Работаю в медицине, но не врач 🧠
Потратила почти год чистого времени на просмотр сериалов и не жалею об этом 😅
Очень люблю вкусно есть, так что за любой кипиш кроме голодовки🍜

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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