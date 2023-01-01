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Волгодонск
Профиль пользователя Zar_aza

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О себе

Кошка

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Общаюсь на темы:

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Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия🪐 Астрология / таро💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Волгодонск → пообщаться

Узнать. Кто эти 19 не ленивых человек в Волгодонске, которые читают Пикабу?))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GeorgyBolt

Москва → пообщаться

Простое, лёгкое общение на любые темы)

Откликнулись 63 участника

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Девчачьи разговоры, обсуждение мальчиков и косичек

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Жду всех желающих поговорить о жизни (даже можно на неё пожаловаться 🤖)

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Ищу партнёра по переписке для общения в течение дня, 35+

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