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Волгодонск
Люблю волейбол, не хожу но много знаю.
Волгодонск
Профиль пользователя Your_mom
О себе
Люблю волейбол, не хожу но много знаю.
Люблю писать книги/стихи/песни.
Люблю слушать музыку, иногда спокойную, а иногда и инстасамку и ПМ.))
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба📺 Политика🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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