⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Волгодонск

Волгодонск
Профиль пользователя Your_mom

фото пользователя Your_mom

О себе

Люблю волейбол, не хожу но много знаю.
Люблю писать книги/стихи/песни.
Люблю слушать музыку, иногда спокойную, а иногда и инстасамку и ПМ.))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба📺 Политика🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Волгодонск

маленькое фото пользователя Dany63
маленькое фото пользователя Morrgan
маленькое фото пользователя kriz
маленькое фото пользователя GN13
маленькое фото пользователя Alis21
маленькое фото пользователя AreHT13u
маленькое фото пользователя FonKlayzevic
маленькое фото пользователя Maria000
маленькое фото пользователя Donik
маленькое фото пользователя Hamstter

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам