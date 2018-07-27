В душе меломан, любящий закаты и хорошие фотографии. Самовыражаться за счёт этих самых фотографий, стараюсь читаю самую разлиную литературу, но очень заядлый геймер. А стакан для меня всегда на половину полон （＾ω＾）

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей

📺 Политика 💨 Кальян ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Рига → Другое Кто знает прикольный сериал, или аниме?

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