Владивосток
Профиль пользователя XBing_bill

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О себе

В душе меломан, любящий закаты и хорошие фотографии. Самовыражаться за счёт этих самых фотографий, стараюсь читаю самую разлиную литературу, но очень заядлый геймер. А стакан для меня всегда на половину полон （＾ω＾）

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика 💨 Кальян ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Владивосток → пообщаться

Сыграем в игру из стима?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя terlihat
Рига → Другое

Кто знает прикольный сериал, или аниме?

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