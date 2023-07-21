Люблю поездки на природу, дачу, настольные игры. Планируем поездку в бухту Ежовую или Окуневую в июле-августе (не на своей машине, хотим попробовать однодневный тур), может кто-нибудь захочет присоединиться). С удовольствием прогуляюсь на Татарке, Садгороде.

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль

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