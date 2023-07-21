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Владивосток
Профиль пользователя Vadim_veselyi

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О себе

Я медик, медицина моя жизнь. Выпиваю редко и что то вкусное, не курю, от котла ревакцинируюсь штатно( хвост не отвалился, шерсть не выпала🤣),детей нет, женат не был, рост 175см, вес 74кг. Умею готовить, но кулинарю под настроение)))
Ищу её единственную, ведьму любимую.
Содержанок, проституток и прочих, просьба не беспокоить.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

💩 Шутки про говно
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