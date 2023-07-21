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Владивосток
Профиль пользователя TerRiNa

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О себе

Художница, увлекаюсь искусством, ищу интересных людей для общения и прогулок)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🏢 Работа📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать💨 Кальян🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес
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