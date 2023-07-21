Владивосток
Профиль пользователя Stasiya

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О себе

Люблю путешествовать и гулять по новым городам и дикой природе. Почти профессиональный фланер) Могу составить компанию в поездке выходного дня из Москвы, если совпадём отпусками можно и дальше.
Читаю анитиутопии и социальную фантастику, остальное время от времени.
Пересматриваю Властелин колец на новый год.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
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