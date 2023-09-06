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Владивосток
Профиль пользователя Sphinx

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О себе

Увлекаюсь азиатской культурой в разных проявлениях, люблю узнавать новое от человека, который этим увлекается: от Вахи до катания на сапах. Люблю участвовать в аргументированных дискуссиях и когда люди имеют широкий взгляд на мир. Не всегда люблю спонтанные выходы из дома, но всегда не против пообщаться ^^

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎭 Театр🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться

События пользователя

Владивосток → пообщаться

Пообщаюсь на тему корейской культуры 😉

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