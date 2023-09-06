О себе

Увлекаюсь азиатской культурой в разных проявлениях, люблю узнавать новое от человека, который этим увлекается: от Вахи до катания на сапах. Люблю участвовать в аргументированных дискуссиях и когда люди имеют широкий взгляд на мир. Не всегда люблю спонтанные выходы из дома, но всегда не против пообщаться ^^