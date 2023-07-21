Владивосток
Профиль пользователя Shakti2505
О себе
🐾Читаю книги
🐾Смотрю фильмы
🐾Посещаю интересные мероприятия и семинары по саморазвитию
🐾Воспитываю сына
🐾Люблю активный отдых, куда-нибудь поехать или пойти
🐾Увлекаюсь психологией
🐾Мечтаю играть с кем то в плейстейшн и ходить друг к другу в гости
🐾Приветствуеются девушки с детьми которые стремятся к саморазвитию и редко употребляют спиртное
🐾Обожаю театр
🐾Увлекаюсь эзотерикой биоэнергетикой астрологией и ведическими знаниями.
Люблю разумных думающих глубоких и теплых людей. Ищу единомышленников.
Мечтаю поехать в Европу с компанией друзей и давно не была на шашлыках. ☀️🌊🏖️😋🦪🍖🌯🥒🍅
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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Участие в других событиях
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