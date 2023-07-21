🐾Читаю книги 🐾Смотрю фильмы 🐾Посещаю интересные мероприятия и семинары по саморазвитию 🐾Воспитываю сына 🐾Люблю активный отдых, куда-нибудь поехать или пойти 🐾Увлекаюсь психологией 🐾Мечтаю играть с кем то в плейстейшн и ходить друг к другу в гости 🐾Приветствуеются девушки с детьми которые стремятся к саморазвитию и редко употребляют спиртное 🐾Обожаю театр 🐾Увлекаюсь эзотерикой биоэнергетикой астрологией и ведическими знаниями. Люблю разумных думающих глубоких и теплых людей. Ищу единомышленников. Мечтаю поехать в Европу с компанией друзей и давно не была на шашлыках. ☀️🌊🏖️😋🦪🍖🌯🥒🍅

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан

💩 Странный юмор 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 📸 Пофоткаться

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