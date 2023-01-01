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Владивосток
Профиль пользователя Re_ru

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О себе

Звать меня Ру или Рю. Я несовершеннолетняя, но через год стану «взрослой». Я из города Владивостока, выгляжу моложе своих лет, блондинка среднего роста с большими синяками под глазами.

Люблю читать, особенно Чехова, Пушкина и Агату Кристи. Также нравится Тургенев и Толстой. Любимое произведения: «Капитанская дочка», «О любви», «Убийство в Восточном экспрессе», «Десять нигретят», «Тайна голубого поезда» и «Крыжовник». Насчёт музыки, то практически меломан, зависит от настроения, но есть три жанра, которые я терпеть не могу: рэп, вестерн и оружий рок. Я, конечно, люблю энергичную, да громкую мелодию, но не чисто ор в песне). Из певцов любимых, могу выделить: ZIVERT, Skillet, Imagine Dragons, Sick Puppies, Three days Grace, Alan Walker(знаю, что не совсем пивец, а сочиняет музыку и пишет тексты к ней), ANNA ASTI, Artik & Asti, Сергей Лазарев, Асия, Полина Гагарина, Ariana Grande, Halsey, Simon Curtis, Demi Lovato, Mary Gu, Люся Чеботина, BLACK PINK, BTS, Minelli, Jony, Нюша…Много кого слушаю)). Люблю рисовать, в основном по любимым фандомам, но выходит так себе. Не знаю, где найти учителя, да и времени мало на это. Также стараюсь найти секцию для йоги или более менее легкого спорта. Тоже не знаю, где найти время. :D Осенью люблю просто гулять по тропам и аллеям, зимой кататься на коньках и санках. Летом езжу на велосипеде и роликах. Знаю хорошо два языка, но собираюсь изучать китайский и еще пару.

Я ищу друзей онлайн, но будет намного лучше, если вы будете жить в мое городе. Девушки, что любят вейп курить и прыгать по гаражам, прошу пройти мимо. Я не прошу быть супер-героем, но будет приятно, если вы будете толерантны к разным мнениям, обсуждениям о разных проблемах как в личной так и нет, умеете находить общее, интересоваться также тем, что я люблю. Меня недавно предала очень близкая подруга, разорвав на куски сердце, могу иметь небольшие проблемы с доверием.

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🐈 Домашние животные✝️ Религия🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль
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