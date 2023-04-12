Владивосток
Профиль пользователя Petrolsky
О себе
Обожаю велопрогулкии езду на велосипеде в целом. Готов проехать с тобой сотни километров, если они ведут навстречу приключениям. Езжу на стареньком Avalanche 4.0, в процессе сбора грэвел для более дальних расстояний, так что поехать можем куда угодно, кроме, пожалуй, даунхилла)
Помимо этого увлекаюсь 3D-моделированием, немного фотографией, да и в целом люблю пробовать что-то новое
Нормальных фото с лицом нет, но вроде не страшнее обезьяны
Профиль обновлён 18 августа 2023 г.
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