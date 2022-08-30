Владивосток
Профиль пользователя PAVLO24

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О себе

люблю играть в игры слушать музыку смотреть аниме

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 🏫 Учеба 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → другое

Видео игры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Blog
Москва → Другое

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