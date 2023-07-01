Владивосток
Профиль пользователя PANDA_P

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О себе

❤море ❤книги ❤природа

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Владивосток → пообщаться

Как провести выходные ?

Владивосток → пообщаться

В чем смысл жизни?

Москва → пообщаться

Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mira.Al
Казань → Другое

Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?

маленькое фото пользователя AnnaMi
Владивосток → Другое

Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

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