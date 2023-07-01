Владивосток
Профиль пользователя PANDA_P
О себе
❤море ❤книги ❤природа
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Казань → Другое
Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?
Владивосток → Другое
Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить
Москва → Другое
Потестить групповые чаты
Москва → Другое
Вопрос жизни и смерти
Москва → Другое
Обменяться любимыми треками и поделиться насущным)
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По каким критериям определить абсолютно прекрасного единорога?
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Поговорить по душам 😹😹😹😹
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