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Владивосток
Владивосток
Профиль пользователя Olga193
О себе
Интересно найти человека, подругу по интересам, сходить на спектакль, прогуляться, выпить вкусный кофе в уютном кафе. Буду рада знакомству с переехавшими с юга России в Приморский край, т.к ранее жила там.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр
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