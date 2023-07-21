⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Владивосток

Владивосток
Профиль пользователя Olga193

фото пользователя Olga193

О себе

Интересно найти человека, подругу по интересам, сходить на спектакль, прогуляться, выпить вкусный кофе в уютном кафе. Буду рада знакомству с переехавшими с юга России в Приморский край, т.к ранее жила там.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Владивосток

маленькое фото пользователя Hellyeah
маленькое фото пользователя Vladk.vk
маленькое фото пользователя Alevtina3474
маленькое фото пользователя Ivasca
маленькое фото пользователя Sdfy
маленькое фото пользователя Carlos_rivera192
маленькое фото пользователя Tarantino
маленькое фото пользователя TAISON
маленькое фото пользователя Diana98
маленькое фото пользователя PAVLO24
маленькое фото пользователя Katarisha.27
маленькое фото пользователя ZMey
маленькое фото пользователя Alejandra
маленькое фото пользователя kate04
маленькое фото пользователя Lerka5
маленькое фото пользователя Aria2707
маленькое фото пользователя Veronika777
маленькое фото пользователя Nika2
маленькое фото пользователя Malinka90
маленькое фото пользователя devastator81
маленькое фото пользователя XBing_bill
маленькое фото пользователя Maks_And
маленькое фото пользователя Ivan2435
маленькое фото пользователя Vadim_veselyi
маленькое фото пользователя Vdkdonskoy
маленькое фото пользователя mazaytseva
маленькое фото пользователя Nickolai
маленькое фото пользователя K_36m

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам