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Владивосток
Профиль пользователя Natalia.171982

фото пользователя Natalia.171982

О себе

Разносторонняя личность

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Владивосток → пообщаться

Может кто читал книгу " тайны мертвых" поделитесь впечатлением.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 329 участников

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