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Владивосток
Профиль пользователя Nat_Ploc

фото пользователя Nat_Ploc

О себе

Привет) хочу расширить свои знакомства, т.к. очень много друзей разлетелись по разным городам( Люблю как и просто гулять, так и засесть где-нибудь и разговаривать на разные темы, могу поддержать диалог и пошутить (не всегда удачно)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📺 Политика😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Владивосток → активный отдых

Ищу подругу для похода в спортзал/танцы/прогулок

Участие в других событиях

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Владивосток → прогуляться, перекусить

Сходить в кино, прогуляться, найти новых знакомых

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Хочу найти подруг во Владивостоке :)

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