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Владивосток
Владивосток
Профиль пользователя Nat_Ploc
О себе
Привет) хочу расширить свои знакомства, т.к. очень много друзей разлетелись по разным городам( Люблю как и просто гулять, так и засесть где-нибудь и разговаривать на разные темы, могу поддержать диалог и пошутить (не всегда удачно)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📺 Политика😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
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