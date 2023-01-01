О себе

Привет) хочу расширить свои знакомства, т.к. очень много друзей разлетелись по разным городам( Люблю как и просто гулять, так и засесть где-нибудь и разговаривать на разные темы, могу поддержать диалог и пошутить (не всегда удачно)