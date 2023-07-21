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Владивосток
Владивосток
Профиль пользователя Mold
О себе
Общаться со мной, всё равно что есть фруктовый лёд, главное не налегать, а то начнут болеть зубы и мозг.) Я странное создание просто идущее себе друзей, желательно, конечно, по интересам, но и просто пообщаться не против. Люблю слушать музыку, она помогает мне прийти в себя, обожаю рок и метал. Очень люблю театр, не равнодушен к мьюзиклам. Не очень люблю расписывать о себе, а потому на это всë. ;}
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🏢 Работа🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться
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