О себе

Общаться со мной, всё равно что есть фруктовый лёд, главное не налегать, а то начнут болеть зубы и мозг.) Я странное создание просто идущее себе друзей, желательно, конечно, по интересам, но и просто пообщаться не против. Люблю слушать музыку, она помогает мне прийти в себя, обожаю рок и метал. Очень люблю театр, не равнодушен к мьюзиклам. Не очень люблю расписывать о себе, а потому на это всë. ;}