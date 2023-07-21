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Владивосток
Профиль пользователя Mold

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О себе

Общаться со мной, всё равно что есть фруктовый лёд, главное не налегать, а то начнут болеть зубы и мозг.) Я странное создание просто идущее себе друзей, желательно, конечно, по интересам, но и просто пообщаться не против. Люблю слушать музыку, она помогает мне прийти в себя, обожаю рок и метал. Очень люблю театр, не равнодушен к мьюзиклам. Не очень люблю расписывать о себе, а потому на это всë. ;}

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🏢 Работа🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Владивосток → прогуляться, перекусить

Обсудить игры/сериалы/фильмы и что-нибудь ещё.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pavelk9

Курск → пообщаться

пообщятся, поиграть в игры

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Yuna

Уфа → пообщаться

Буду рада пообщаться☺️ ищу родственную душу

Откликнулся 1 участник

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