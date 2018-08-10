Владивосток
Профиль пользователя mazaytseva
О себе
Я люблю активное времяпрепровождение: хожу в спортзал, путешествую по городам, с удовольствием залезу на гору или полазаю по веревочному парку.
Я так же поддержу разговоры про психологию, планы на будущее, опыт из прошлого и прочее.
Составлю компанию и с вами в интересное заведение.
Работаю в сфере IT, приехала во Владивосток из Москвы, где прожила 1,5года. Сама я из Екатеринбурга родом.
Очень нравится ваш город! Хочу узнать его поближе и найти здесь друзей :)
Я за доброе, интересное времяпрепровождение!
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
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