Владивосток
Профиль пользователя mazaytseva

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О себе

Я люблю активное времяпрепровождение: хожу в спортзал, путешествую по городам, с удовольствием залезу на гору или полазаю по веревочному парку.
Я так же поддержу разговоры про психологию, планы на будущее, опыт из прошлого и прочее.
Составлю компанию и с вами в интересное заведение.
Работаю в сфере IT, приехала во Владивосток из Москвы, где прожила 1,5года. Сама я из Екатеринбурга родом.
Очень нравится ваш город! Хочу узнать его поближе и найти здесь друзей :)
Я за доброе, интересное времяпрепровождение!

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Владивосток → прогуляться, перекусить

Хочу найти подруг во Владивостоке :)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KatyaMyr
Владивосток → Другое

Ищу новых знакомых и друзей

маленькое фото пользователя Diana98
Владивосток → Другое

Выпить кофе в красивом месте

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