Я люблю активное времяпрепровождение: хожу в спортзал, путешествую по городам, с удовольствием залезу на гору или полазаю по веревочному парку. Я так же поддержу разговоры про психологию, планы на будущее, опыт из прошлого и прочее. Составлю компанию и с вами в интересное заведение. Работаю в сфере IT, приехала во Владивосток из Москвы, где прожила 1,5года. Сама я из Екатеринбурга родом. Очень нравится ваш город! Хочу узнать его поближе и найти здесь друзей :) Я за доброе, интересное времяпрепровождение!

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн

Ищешь друзей и компанию в городе Владивосток?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Владивосток.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.