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Владивосток
Профиль пользователя Mars9

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О себе

Я меломан, люблю фолк, поверь хэви метал, растаманскую музыку, мияги. Люблю кошек, рукоделие. У меня прл и депрессия, так, ремарочка на всякий случай) Амбиверт, люблю природу, работаю в типографии, люблю фотографировать, люблю море. Меланхолик. Мечтаю о лучшей подруге или друге, но не везёт, к сожалению... Возможно, когда нибудь, это случится

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

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Москва → Другое
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
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Екатеринбург → Другое
Пообщаемся? Можем пообщаться абсолютно на любые темы )
маленькое фото пользователя zlatks
Новосибирск → Другое
Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить
маленькое фото пользователя Kr_istin_a
Ставрополь → Другое
Ты можешь: 1) написать мне о проблемах; 2) задать вопрос;
маленькое фото пользователя mazaytseva
Владивосток → Другое
Хочу найти подруг во Владивостоке :)
маленькое фото пользователя Svett
Астрахань → Другое
Можем обсудить все что угодно
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