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Владивосток
Владивосток
Профиль пользователя itzzz
О себе
Занимаюсь легкой атлетикой, люблю бег, работаю барменом, недавно в этом деле, люблю путешествовать, хоть получается крайне редко, хочется увидеть много красивых мест, но пока нет такой возможности, обожаю животных, терпеть не могу бесячих детей, люблю проводить свободное время с друзьями, развлекаться веселиться, ну все как у людей.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💕 Обсудить отношения
Не нравится:
🏫 Учеба📚 Книги✝️ Религия💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🎮 Видеоигры💨 Кальян🖼 Выставка / музей🎭 Театр
События пользователя
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