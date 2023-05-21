О себе

Занимаюсь легкой атлетикой, люблю бег, работаю барменом, недавно в этом деле, люблю путешествовать, хоть получается крайне редко, хочется увидеть много красивых мест, но пока нет такой возможности, обожаю животных, терпеть не могу бесячих детей, люблю проводить свободное время с друзьями, развлекаться веселиться, ну все как у людей.