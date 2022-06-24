Владивосток
Профиль пользователя Irinanovik

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О себе

Ищу подругу для общения, прогулок и вылазок на природу:)
Я замужем, есть сын и два кота:)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор

События пользователя

Владивосток → пообщаться

Ищу близких по духу людей

Участие в других событиях

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Владивосток → Другое

Ищу новых знакомых и друзей

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Владивосток → Другое

Выпить кофе в красивом месте

маленькое фото пользователя Katyusha.knopa
Владивосток → Другое

Ищу душевных друзей🌼

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Владивосток → Другое

Хочу найти подруг во Владивостоке :)

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