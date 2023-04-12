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Владивосток
Профиль пользователя Irina_i

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О себе

Люблю кататься на вейксёрфе, хожу под парусами на яхте, пью вино, читаю книги, люблю жить активно и ярко! Давай вместе :)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Владивосток → Другое
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