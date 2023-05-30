Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

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💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 📺 Политика

Москва → Другое Рукописи Меекханского пограничья/Архивы Буресвета. Что ещё почитать?

Владивосток → Другое Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

Архангельск → Другое Ищу человека, который всё понял

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

Владивосток → Другое Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Владивосток.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.