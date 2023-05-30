Владивосток
Профиль пользователя Illidan

фото пользователя Illidan

О себе

Люблю историю, настолки, настольные ролевые игры, занимаюсь спортом, играю на гитаре

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 📺 Политика

События пользователя

Владивосток → прогуляться, перекусить

Ищу новых друзей для интересного досуга (прогулки, настолки)

Владивосток → пообщаться

Поиграем в Diablo 4? Можно дискорд

Владивосток → пообщаться

Найти родственные души

Участие в других событиях

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Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

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Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

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Рукописи Меекханского пограничья/Архивы Буресвета. Что ещё почитать?

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