Владивосток
Профиль пользователя Illidan
О себе
Люблю историю, настолки, настольные ролевые игры, занимаюсь спортом, играю на гитаре
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Владивосток → Другое
Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка
Санкт-Петербург → Другое
Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)
Москва → Другое
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Архангельск → Другое
Ищу человека, который всё понял
Владивосток → Другое
Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить
Санкт-Петербург → Другое
Обсудим синдром отложенной жизни
Саранск → Другое
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Москва → Другое
Рукописи Меекханского пограничья/Архивы Буресвета. Что ещё почитать?
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