Владивосток

Профиль пользователя Gatoken

О себе В основном работаю/дом, переодически играю в видео игры, читаю книги и смотрю интересные фильмы, если они интересные.

Был в сети на прошлой неделе

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