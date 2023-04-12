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Владивосток
Владивосток
Профиль пользователя Gatoken
О себе
В основном работаю/дом, переодически играю в видео игры, читаю книги и смотрю интересные фильмы, если они интересные.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Выпить в баре🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры
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