книги, фильмы, музыка, игры, чем бы не заниматься, только б не думать

Профиль обновлён 17 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🍷 Алкоголь 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль

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