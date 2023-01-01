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Владивосток
Профиль пользователя Eugenyk

фото пользователя Eugenyk

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Владивосток → пообщаться

Я тут впервые, что тут интересного?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Krysina

Екатеринбург → пообщаться

как вы боретесь со своими тараканами в голове?

Откликнулось 5 участников

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