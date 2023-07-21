О себе

Всем привет) Владивосток - мой родной город, 9 лет жила в Петербурге и последний год в Греции.



Мне 27, замужем, детей нет. Сейчас я не работаю, а до этого работала удаленно веб-дизайнером.



Ценю в людях доброту и искренность. Ищу интересного общения пока я в городе, можем вместе сходить на йогу или урок по танцам)