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Владивосток
Профиль пользователя Ekaterina__15

фото пользователя Ekaterina__15

О себе

Всем привет) Владивосток - мой родной город, 9 лет жила в Петербурге и последний год в Греции.

Мне 27, замужем, детей нет. Сейчас я не работаю, а до этого работала удаленно веб-дизайнером.

Ценю в людях доброту и искренность. Ищу интересного общения пока я в городе, можем вместе сходить на йогу или урок по танцам)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт😊 Поделиться радостью

Не нравится:

💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность
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