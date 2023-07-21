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Владивосток
Всем привет) Владивосток - мой родной город, 9 лет жила в Петербурге и последний год в Греции.
Владивосток
Профиль пользователя Ekaterina__15
О себе
Всем привет) Владивосток - мой родной город, 9 лет жила в Петербурге и последний год в Греции.
Мне 27, замужем, детей нет. Сейчас я не работаю, а до этого работала удаленно веб-дизайнером.
Ценю в людях доброту и искренность. Ищу интересного общения пока я в городе, можем вместе сходить на йогу или урок по танцам)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт😊 Поделиться радостью
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