Владивосток
Профиль пользователя Dumbas
О себе
Могу пообщаться на любые темы,люблю узнавать новые
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🚶♀️ Прогуляться 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт
События пользователя
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