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Владивосток
22 года. Недавно во Владивостоке. Приехала из Улан-Удэ
Владивосток
Профиль пользователя Darisha
О себе
22 года. Недавно во Владивостоке. Приехала из Улан-Удэ
Работаю на приморской сцене мариинского театра.
Ищу новых друзей. Погулять, покушать
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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