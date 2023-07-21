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Владивосток
Профиль пользователя Darisha

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О себе

22 года. Недавно во Владивостоке. Приехала из Улан-Удэ
Работаю на приморской сцене мариинского театра.

Ищу новых друзей. Погулять, покушать

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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