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Владивосток
Профиль пользователя Danny3

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О себе

Люблю послушать громкую и басовую музыку в машине, собираю громкую акустическую систему в хэтчбеке

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь
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