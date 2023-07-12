Владивосток
Профиль пользователя astr0zver

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О себе

Хай, фолкс!
Интересны новые знакомства с разными людьми, их взгляд на мир, себя и окружающих, и то что ими движет :)

В интересах покер, крипта , общение на серьезные темы , играю на гитаре , ищу препода по вокалу в своём городе, но что-то пока не попадается )

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Владивосток → прогуляться, перекусить

Ищу компанию ..

Участие в других событиях

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За любое общение и дружбу!🙂

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Поиграем в Diablo 4? Можно дискорд

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Хочу поговорить о тебе

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