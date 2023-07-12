Хай, фолкс! Интересны новые знакомства с разными людьми, их взгляд на мир, себя и окружающих, и то что ими движет :) В интересах покер, крипта , общение на серьезные темы , играю на гитаре , ищу препода по вокалу в своём городе, но что-то пока не попадается )

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн

Калининград → Другое Хочу поговорить о тебе

Владивосток → Другое Поиграем в Diablo 4? Можно дискорд

Москва → Другое Буду рад общению о разном, могу выслушать

Москва → Другое За любое общение и дружбу!🙂

Москва → Другое Что для вас значит быть Другом?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Владивосток.

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