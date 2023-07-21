Владивосток
Профиль пользователя Aria2707

фото пользователя Aria2707
фото #2 пользователя Aria2707
фото #3 пользователя Aria2707

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные

Не нравится:

🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь

События пользователя

Владивосток → пообщаться

Ищу человека который станет мне хорошим другом)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nika2
Владивосток → Другое

Сходить в кино, прогуляться, найти новых знакомых

маленькое фото пользователя KatyaMyr
Владивосток → Другое

Ищу новых знакомых и друзей

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Владивосток

Ищешь друзей и компанию в городе Владивосток?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Владивосток.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.