Мне всегда нравилось активно проводить время и заниматься спортом. Несколько лет занималась волейболом и до сих пор сохранила любовь к этому виду спорта. Так же играю в настольный теннис. Если у кого-то есть желание поиграть в один из видов спорта, я всегда открыта для приглашения. Мне нравится кататься на машине (сама за рулем) и путешествовать. Ничто не сравнится с ощущением свободы, когда ты на дороге, наслаждаешься красотой пейзажей и открываешь новые места. Я верю в постоянное обучение и самосовершенствование. Поэтому стараюсь проходить различные курсы на платформах, которые помогают мне освоить новые знания и навыки. Несмотря на то, что я не являюсь экспертом в бизнесе, мне нравится обсуждать эту тему и узнавать новые аспекты. Бизнес - это интересная и динамическая область, которая оказывается влияние на множество аспектов нашей жизни

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика

✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

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