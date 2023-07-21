Владивосток
Профиль пользователя Angelsu
О себе
Общительная открытая, ищу подруг для прогулок и обсуждения всякой фигни
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 🎮 Видеоигры
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