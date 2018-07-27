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Владивосток
Владивосток
Профиль пользователя AndrewLitv
О себе
Смотрю на мир с разных ракурсов, не люблю обыденность, люблю творить и созерцать
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь
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