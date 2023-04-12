О себе

Занимаюсь спортом уже больше 2 лет, дома с гантелями.

И на эту же тему веду блог в инстаграме☺️



Люблю читать книги на такие тематики, как психология, психосоматика, и бизнес



Обожаю слушать музыку абсолютно любую, но больше всего люблю Майкла Джексона



Очень хочу найти лучших друзей🥹