⬅️ Посмотреть других пользователей в Владивостоке
Владивосток
Занимаюсь спортом уже больше 2 лет, дома с гантелями.
Владивосток
Профиль пользователя Alina_Dronova
О себе
Занимаюсь спортом уже больше 2 лет, дома с гантелями.
И на эту же тему веду блог в инстаграме☺️
Люблю читать книги на такие тематики, как психология, психосоматика, и бизнес
Обожаю слушать музыку абсолютно любую, но больше всего люблю Майкла Джексона
Очень хочу найти лучших друзей🥹
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Спорт, бег, йога🚶♀️ Прогуляться
События пользователя
Другие пользователи из города Владивосток
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам