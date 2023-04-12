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Владивосток
Профиль пользователя Alina_Dronova

фото пользователя Alina_Dronova

О себе

Занимаюсь спортом уже больше 2 лет, дома с гантелями.
И на эту же тему веду блог в инстаграме☺️

Люблю читать книги на такие тематики, как психология, психосоматика, и бизнес

Обожаю слушать музыку абсолютно любую, но больше всего люблю Майкла Джексона

Очень хочу найти лучших друзей🥹

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🚶‍♀️ Прогуляться

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