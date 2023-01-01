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Владивосток
Владивосток
Профиль пользователя aLeKsEi023
О себе
Хожу в спортзал, люблю просто прогуляться по городу. Немного умею играть на гитаре, увлекаюсь программированием. Музыку слушаю любую, но в основном иностранных исполнителей. Люблю философствовать. Последнее время немного интересуюсь политикой. Без вредных привычек.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📺 Политика💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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