О себе

Хожу в спортзал, люблю просто прогуляться по городу. Немного умею играть на гитаре, увлекаюсь программированием. Музыку слушаю любую, но в основном иностранных исполнителей. Люблю философствовать. Последнее время немного интересуюсь политикой. Без вредных привычек.