⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Владивосток

Владивосток
Профиль пользователя aLeKsEi023

фото пользователя aLeKsEi023

О себе

Хожу в спортзал, люблю просто прогуляться по городу. Немного умею играть на гитаре, увлекаюсь программированием. Музыку слушаю любую, но в основном иностранных исполнителей. Люблю философствовать. Последнее время немного интересуюсь политикой. Без вредных привычек.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📺 Политика💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Владивосток

маленькое фото пользователя mazaytseva
маленькое фото пользователя Delik
маленькое фото пользователя Army
маленькое фото пользователя Sphinx
маленькое фото пользователя Fdtz
маленькое фото пользователя Slava2350
маленькое фото пользователя kate04
маленькое фото пользователя Pupsik_1
маленькое фото пользователя AndrewLitv
маленькое фото пользователя Lalonta
маленькое фото пользователя Anton1702
маленькое фото пользователя Julliettesun
маленькое фото пользователя fallingome
маленькое фото пользователя Anastasia_z
маленькое фото пользователя Roma_27
маленькое фото пользователя Sergey_S
маленькое фото пользователя VityaShu
маленькое фото пользователя AnyaB
маленькое фото пользователя Nika2
маленькое фото пользователя Eleanor
маленькое фото пользователя Nastya_andry
маленькое фото пользователя keyflex
маленькое фото пользователя Olga193
маленькое фото пользователя Liza08
маленькое фото пользователя Malinka90
маленькое фото пользователя Dees
маленькое фото пользователя Fgdh
маленькое фото пользователя InnaSt

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам