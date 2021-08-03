Владимир
Профиль пользователя Zoys
О себе
🌸Я преподаватель русского языка, работаю на себя, обожаю свою работу, готова говорить о ней часами.
🌸Сейчас нахожусь в процессе сбрасывания веса - с удовольствием обсужу ПП, спорт и все связанные с этим темы.
🌸У меня интересное хобби: я делаю реалистичную кукольную мебель из фанеры.
🌸Интересна психология: почти полгода сама прохожу психотерапию
🌸Люблю красивую одежду, классную косметику и крутые средства для волос. С удовольствием обсужу все девчачьи темы.
🌸Замужем, есть сын 7 лет.
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
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