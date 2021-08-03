🌸Я преподаватель русского языка, работаю на себя, обожаю свою работу, готова говорить о ней часами. 🌸Сейчас нахожусь в процессе сбрасывания веса - с удовольствием обсужу ПП, спорт и все связанные с этим темы. 🌸У меня интересное хобби: я делаю реалистичную кукольную мебель из фанеры. 🌸Интересна психология: почти полгода сама прохожу психотерапию 🌸Люблю красивую одежду, классную косметику и крутые средства для волос. С удовольствием обсужу все девчачьи темы. 🌸Замужем, есть сын 7 лет.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Владимир → пообщаться С удовольствием поболтаю с активными и деятельными людьми❤️

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