Владимир
Профиль пользователя Shabe

фото пользователя Shabe

О себе

Активно занимаюсь спортом, летом футбол, баскетбол, зимой лыжи, сноуборд. Посещаю кино, кафе.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🍷 Алкоголь 🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

☣️ Токсичность 🎸 Концерт / фестиваль
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Владимир

Ищешь друзей и компанию в городе Владимир?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Владимир.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.