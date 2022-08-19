Владимир
Профиль пользователя Semen33

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О себе

Люблю активный отдых, велопрогулки, походы, кино, путешествия, вкусную еду, музыку

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Владимир → пообщаться

Пообщаться с интересными людьми

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Villend
Владимир → Другое

Хочу погулять с тобой и твоей собакой

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