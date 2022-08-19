Владимир
Профиль пользователя Romannn
О себе
кино,музыка,транспортные средства с мотором,фастфуд -это нраица)
Профиль обновлён 20 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🎸 Концерт / фестиваль 🚶♀️ Прогуляться ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 🧠 Психология / саморазвитие 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎭 Театр 💨 Кальян 💃 Потанцевать
Другие пользователи из города Владимир
Ищешь друзей и компанию в городе Владимир?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Владимир.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.