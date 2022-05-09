Владимир
Профиль пользователя Rita32
О себе
Я люблю слушать разные музыки, люблю вышивать бисером, люблю вязать разные вещи,итд
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Найти новых друзей
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Москва → Другое
Я за душевные разговорчики
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Новороссийск → Другое
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интересных собеседников:)
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Найти друзей для общения
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Щелково → Другое
Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)
Владивосток → Другое
Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка
Москва → Другое
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Москва → Другое
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Москва → Другое
Ищу подружку 💕
Челябинск → Другое
Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3
Калининград → Другое
Кому скучно-пишите)
Санкт-Петербург → Другое
Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Екатеринбург → Другое
Найдись подруга с ебанцой 🙏😄
Москва → Другое
Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок
Москва → Другое
Человеку нужен человек!😉
Санкт-Петербург → Другое
Поболтать обо всем, возможно и встретится после)
Москва → Другое
Ищу подруг❤️🔥
Москва → Другое
Обсудить историю из жизни
Казань → Другое
Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?
Санкт-Петербург → Другое
Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение
Москва → Другое
Ищу подруг✨
Москва → Другое
Все начинается с малого
Самара → Другое
Учусь заново знакомиться с людьми
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.
Москва → Другое
Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок
Москва → Другое
Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.
Москва → Другое
Найти новые знакомства и общение
Москва → Другое
Друзьяшки найдитесь
Москва → Другое
Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры
Ростов-на-Дону → Другое
Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?
Санкт-Петербург → Другое
Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.
Москва → Другое
Пошли в телегу, поболтаем? 😉
Москва → Другое
Ищу интересных людей для общения
Москва → Другое
Хочу найти подругу по инету, надеюсь найдется, эх
Хабаровск → Другое
Ищу подругу для общения в соц. сетях а в дальнейшем возможно в живую)
Красноярск → Другое
Ищу подругу для разговора по душам и совместного времяпрепровождения
Нижний Новгород → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Буду рада новым знакомствам!!
Раменское → Другое
😇😇хочу пообщаться 😇
Люберцы → Другое
Ищу подругу)
Санкт-Петербург → Другое
Просто хочется новых знакомств и интересного общения )
Кемерово → Другое
Хочу найти человека с которым приятно пообщаться
Рязань → Другое
🙂Разговоры на свободную тему 🙃
Арсеньев → Другое
хотелось бы пообщаться, а то слишком скучно 😕
Челябинск → Другое
Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).
Москва → Другое
Нужда йомощь и лучшая подруга
Ижевск → Другое
Найтu друзей для общения
Владимир → Другое
С удовольствием поболтаю с активными и деятельными людьми❤️
Пенза → Другое
Новые знакомства всегда хорошо.
Петрозаводск → Другое
Любите ли вы рок так же, как люблю его я? И котиков?
Москва → Другое
Поболтать. Темы любые - музыка, игры, жизнь и т.д.
Санкт-Петербург → Другое
Найти человека, с которым мне будет легко и интересно :)
Кострома → Другое
Просто в тестовом режиме поболтать
Москва → Другое
Лучшее лекарство от одиночества - это распилить мозолистое тело!)
Нижний Новгород → Другое
Готов поболтать с тобой на любые интересные темы
Магнитогорск → Другое
Отвечу на любые вопросы, и всегда поддержу тебя!
Казань → Другое
Я люблю узнавать новых людей!
Анапа → Другое
Гадаю по мизинцу левой руки
Батуми → Другое
Поговорить вслух с живым человеком, выпить кофе, посмотреть котов
Владимир → Другое
Лучше с девушкой, не с целью отношений, а дружбы для
Санкт-Петербург → Другое
🙋 ищу с кем поболтать
Рига → Другое
Доброе утро для тех у кого утро.
Москва → Другое
Увеличить круг друзей|знакомых, пообщаться, встретиться.
Москва → Другое
Отдам котенка в добрые руки
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