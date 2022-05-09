Владимир
Профиль пользователя Rita32

фото пользователя Rita32
фото #2 пользователя Rita32
фото #3 пользователя Rita32

О себе

Я люблю слушать разные музыки, люблю вышивать бисером, люблю вязать разные вещи,итд

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Владимир → активный отдых

Вера надежда любовь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя Mariii
Новороссийск → Другое

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

маленькое фото пользователя Nadya_k
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интересных собеседников:)

маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

маленькое фото пользователя 11XtaZ11
Москва → Другое

Найти друзей для общения

маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя Vicci
Щелково → Другое

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

маленькое фото пользователя Nastya_andry
Владивосток → Другое

Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

маленькое фото пользователя Yulia_K
Москва → Другое

Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

маленькое фото пользователя livi
Москва → Другое

Ищу подружку 💕

маленькое фото пользователя Tomoe_Meifu
Челябинск → Другое

Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3

маленькое фото пользователя Yul_ka
Калининград → Другое

Кому скучно-пишите)

маленькое фото пользователя nolly
Санкт-Петербург → Другое

Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

маленькое фото пользователя Darya96
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Екатеринбург → Другое

Найдись подруга с ебанцой 🙏😄

маленькое фото пользователя pie_lina
Москва → Другое

Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
Москва → Другое

Человеку нужен человек!😉

маленькое фото пользователя Vita9
Санкт-Петербург → Другое

Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

маленькое фото пользователя baby_mama
Москва → Другое

Ищу подруг❤️‍🔥

маленькое фото пользователя Marina_Kos
Москва → Другое

Обсудить историю из жизни

маленькое фото пользователя Mira.Al
Казань → Другое

Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?

Санкт-Петербург → Другое

Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение

маленькое фото пользователя Nikole
Москва → Другое

Ищу подруг✨

маленькое фото пользователя Blog
Москва → Другое

Все начинается с малого

маленькое фото пользователя Aaori
Самара → Другое

Учусь заново знакомиться с людьми

маленькое фото пользователя Vivivi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.

маленькое фото пользователя Hellena
Москва → Другое

Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

маленькое фото пользователя Iri_mas
Москва → Другое

Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

маленькое фото пользователя Evgesha123
Москва → Другое

Найти новые знакомства и общение

маленькое фото пользователя Aktasik
Москва → Другое

Друзьяшки найдитесь

маленькое фото пользователя Kittenpolice
Москва → Другое

Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

маленькое фото пользователя Slide93
Ростов-на-Дону → Другое

Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

маленькое фото пользователя Olga_P
Санкт-Петербург → Другое

Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

маленькое фото пользователя LinaYarnyh
Москва → Другое

Пошли в телегу, поболтаем? 😉

маленькое фото пользователя borodin21171
Москва → Другое

Ищу интересных людей для общения

маленькое фото пользователя Dana34
Москва → Другое

Хочу найти подругу по инету, надеюсь найдется, эх

маленькое фото пользователя Viktoriya
Хабаровск → Другое

Ищу подругу для общения в соц. сетях а в дальнейшем возможно в живую)

маленькое фото пользователя Tatyana_Log
Красноярск → Другое

Ищу подругу для разговора по душам и совместного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя Karinka_1995
Нижний Новгород → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Valeria228
Москва → Другое

Буду рада новым знакомствам!!

маленькое фото пользователя Nutal
Раменское → Другое

😇😇хочу пообщаться 😇

маленькое фото пользователя Katrina39
Люберцы → Другое

Ищу подругу)

маленькое фото пользователя Elizaveta_Zai
Санкт-Петербург → Другое

Просто хочется новых знакомств и интересного общения )

Кемерово → Другое

Хочу найти человека с которым приятно пообщаться

маленькое фото пользователя Eject
Рязань → Другое

🙂Разговоры на свободную тему 🙃

маленькое фото пользователя usignolo
Арсеньев → Другое

хотелось бы пообщаться, а то слишком скучно 😕

маленькое фото пользователя Relght777
Челябинск → Другое

Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).

маленькое фото пользователя coldmoon
Москва → Другое

Нужда йомощь и лучшая подруга

маленькое фото пользователя Krianna
Ижевск → Другое

Найтu друзей для общения

маленькое фото пользователя Zoys
Владимир → Другое

С удовольствием поболтаю с активными и деятельными людьми❤️

маленькое фото пользователя Reiy
Пенза → Другое

Новые знакомства всегда хорошо.

маленькое фото пользователя Reich
Петрозаводск → Другое

Любите ли вы рок так же, как люблю его я? И котиков?

маленькое фото пользователя Zun3n
Москва → Другое

Поболтать. Темы любые - музыка, игры, жизнь и т.д.

маленькое фото пользователя Angielika
Санкт-Петербург → Другое

Найти человека, с которым мне будет легко и интересно :)

маленькое фото пользователя TatyanaL
Кострома → Другое

Просто в тестовом режиме поболтать

маленькое фото пользователя Acid
Москва → Другое

Лучшее лекарство от одиночества - это распилить мозолистое тело!)

маленькое фото пользователя GeneralLee
Нижний Новгород → Другое

Готов поболтать с тобой на любые интересные темы

маленькое фото пользователя Elizaveta2
Магнитогорск → Другое

Отвечу на любые вопросы, и всегда поддержу тебя!

маленькое фото пользователя Brajana
Казань → Другое

Я люблю узнавать новых людей!

маленькое фото пользователя Ildar1
Анапа → Другое

Гадаю по мизинцу левой руки

маленькое фото пользователя alonewithlight
Батуми → Другое

Поговорить вслух с живым человеком, выпить кофе, посмотреть котов

маленькое фото пользователя Silver_lea
Владимир → Другое

Лучше с девушкой, не с целью отношений, а дружбы для

маленькое фото пользователя L_f_y_v
Санкт-Петербург → Другое

🙋 ищу с кем поболтать

маленькое фото пользователя True
Рига → Другое

Доброе утро для тех у кого утро.

маленькое фото пользователя Ilya_Roots
Москва → Другое

Увеличить круг друзей|знакомых, пообщаться, встретиться.

маленькое фото пользователя Secret4u
Москва → Другое

Отдам котенка в добрые руки

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Владимир

Ищешь друзей и компанию в городе Владимир?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Владимир.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.