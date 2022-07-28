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Владимир
Профиль пользователя oldbadboy

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О себе

Мотоциклист, фотограф, писатель, диджей, айтишник, маркетолог, химик, инженер, магистр права с полным отличием.

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Владимир → прогуляться, перекусить
бильярд, караоке, мото и мотокрос, поплавать на лодках, пейнтбол и тп
Щелково → прогуляться, перекусить
сходить в караоке и(или) бильярд
Москва → прогуляться, перекусить
хочу покататься на мотоцикле, возьму пассажирку, рад компании байкеров

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Rise
Москва → Другое
Интеллектуальных и творческих разговоров
маленькое фото пользователя icekieli
Нижний Новгород → Другое
Общение, схожие интересы
маленькое фото пользователя BabyFox
Владимир → Другое
Пошли в кино
маленькое фото пользователя Master66
Щелково → Другое
Сходить погулять
маленькое фото пользователя AlexSub
Владимир → Другое
Сходить на концерт в загородном парке. Концерт бесплатный. Жанр рок
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