Владимир
Профиль пользователя Nikita_bolgov

фото пользователя Nikita_bolgov
фото #2 пользователя Nikita_bolgov

О себе

Кайфовый сотрудник ВК. В свободное время занимаюсь написанием музыки, хожу в зал.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в бар

Москва → собрать компанию

Го на шашлыки

Москва → собрать компанию

На VK Fest

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

погулять по Москве,сходить на летние веранды

маленькое фото пользователя Liza1040
Москва → Другое

Иду на ВК Фест

маленькое фото пользователя Nageisha
Москва → Другое

Кто на ВК фесте будет?

маленькое фото пользователя Minulana
Москва → Другое

Есть кто идет на ВК фест?

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