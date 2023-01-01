Владимир

Профиль пользователя maria_trevel

О себе Люблю путешествовать, работаю турагентом, обожаю читать психологию и смотреть турецкие сериалы, хочу познакомиться с душевной подругой с которой сможем погулять, пофоткаться т сходить в кино ☺️

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События пользователя Москва → пообщаться Ищу подружку с которой можно поболтать обо всем съездить погулять

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