Владимир
Профиль пользователя Lizaveta
О себе
Люблю читать и играть на укулеле. Не люблю писать о себе :)
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения
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